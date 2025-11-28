На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Динамо» больше не ищет нового тренера

Гендир «Динамо» Пивоваров: мы не ведем поиски главного тренера
true
true
true
close
Алексей Филиппов/РИА Новости

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что клуб не ведет активный поиск главного тренера, передает «Матч ТВ».

«Я уже говорил, что на данный момент мы не ведем поиски главного тренера», — заявил Пивоваров.

17 ноября Карпин объявил о прекращении работы в «Динамо», чтобы сосредоточиться на подготовке сборной России к возвращению на международную арену. Согласно контракту, тренеру полагалось 50% от всей оставшейся зарплаты по контракту, который был рассчитан до лета 2028 года. Сумма составляет €3,1 млн (около 294,5 млн рублей) в качестве неустойки за досрочное расторжение соглашения, но Карпин принял решение отказаться от этой выплаты.

Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Ролан Гусев.

Встреча, которая прошла в Москве на стадионе «ВТБ Арена» 27 ноября, завершилась со счетом 0:1 в пользу петербуржцев. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Несмотря на победу, «Зенит» не смог отыграть два мяча отставания с первого матча и выбыл в Путь регионов, где сыграет с калининградской «Балтикой». «Динамо» в полуфинале Кубка России встретится с московским «Спартаком».

Ранее в «Динамо» похвалили воспитанников академии.

