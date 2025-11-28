В «Динамо» похвалили воспитанников академии

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Ролан Гусев после прохода команды в полуфинал Пути РПЛ Кубка России по итогам противостояния с «Зенитом» заявил, что доволен самоотдачей воспитанников академии бело-голубых в прошедшем матче. Его слова приводит корреспондент «Газеты.Ru».

«Все воспитанники динамовской академии сыграли сегодня хорошо, помогли команде — и Витя Окишор, и Ульви Бабаев. Не стушевались, вышли и показали свой уровень против сильной команды. Исходили еще из того, что через два матча игра с «Ахматом», нам нужна свежесть и силы», — заявил Гусев.

Встреча, которая прошла в Москве на стадионе «ВТБ Арена» 27 ноября, завершилась со счетом 0:1 в пользу петербуржцев. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Несмотря на победу, «Зенит» не смог отыграть два мяча отставания с первого матча и выбыл в Путь регионов, где сыграет с калининградской «Балтикой». «Динамо» в полуфинале Кубка России встретится с московским «Спартаком».

Действующим победителем Кубка России является ЦСКА, который наравне с «Локомотивом» возглавляет список самых титулованных клубов в истории турнира с девятью победами.

