Вратарь «Динамо» рассказал об изменениях в клубе после ухода Карпина

Вратарь «Динамо» Лунев об уходе Карпина: команда почувствовала уверенность
Александр Вильф/РИА Новости

Вратарь московского «Динамо» Андрей Лунев рассказал о положительных изменениях в команде после ухода с поста главного тренера Валерия Карпина, передает «Матч ТВ».

«В первую очередь изменились требования. Команда почувствовала уверенность, свободу», — заявил Лунев. Он также выразил поддержку исполняющему обязанности главного тренера Ролану Гусеву.

17 ноября Карпин объявил о прекращении работы в «Динамо», чтобы сосредоточиться на подготовке сборной России к возвращению на международную арену. Согласно контракту, тренеру полагалось 50% от всей оставшейся зарплаты по контракту, который был рассчитан до лета 2028 года. Сумма составляет €3,1 млн (около 294,5 млн рублей) в качестве неустойки за досрочное расторжение соглашения, но тренер принял решение отказаться от этой выплаты.

Карпин возглавил «Динамо» летом 2025 года, продолжая совмещать работу со сборной России. Исполняющим обязанности главного тренера станет Ролан Гусев. Он уже занимал этот пост после ухода Марцела Лички.

Ранее бывший тренер «Динамо» назвал уход Карпина не мужским поступком.

Футбол. Чемпионат России
