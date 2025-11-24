«Не жмет руку»: агент о взаимоотношениях украинца Забарного с Сафоновым в «ПСЖ»

Футбольный агент Вадим Шпинев высказался об интересе парижского «ПСЖ» к футболисту московского «Локомотива» и Алексею Батракову и отметил, что проблемой сейчас при переходе может стать украинский защитник французского клуба Илья Забарный. Его слова приводит Sport24.

«Мы обсуждали этот вопрос с представителями «ПСЖ». На сегодняшний день это проблема. Знаете, как ведет себя Забарный? Например, не жмет руку Моте Сафонову. Там очень сложные политические отношения. Но если сейчас мирный план господина Трампа сработает, возможно, Батракову будет проще перейти в «ПСЖ», — заявил он.

Забарный пополнил состав «ПСЖ» в летнее трансферное окно. В СМИ сообщалось, что приход украинского футболиста в команду может послужить одним из факторов того, что «ПСЖ» решит продать или отдать в аренду российского вратаря Матвея Сафонова.

Сафонов при этом еще ни разу в текущем сезоне не выходил на поле, по информации различных изданий, сам футболист недоволен тем, что ему не предоставляют игрового времени и рассматривает вариант с уходом из клуба.

Ранее появилась информация, что фанаты киевского «Динамо» угрожают Забарному из-за возможного рукопожатия с Сафоновым.