НХЛ включила двух россиян в список претендентов на «Везина Трофи»

Шестеркин и Бобровский включены в список претендентов на «Везина Трофи»

Два российских хоккеиста Игорь Шестеркин из «Нью-Йорк Рейнджерс» и Сергей Бобровский из «Флорида Пантерз» вошли в список претендентов на награду лучшему вратарю сезона «Везина Трофи» по итогам первой четверти регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Шестеркин занимает пятое место с 13 очками, а Бобровский находится на седьмой позиции с 4 очками. Лидером рейтинга стал Логан Томпсон из «Вашингтон Кэпиталз», набравший 67 очков.

В числе других претендентов на награду — Скотт Уэджвуд из «Колорадо Эвеланш» (51 очко) и Коннор Хеллебайк из «Виннипег Джетс» (50 очков). В списке отмечен еще один российский вратарь Артур Шилов из «Питтсбург Пингвинз», получивший 1 очко.

Шестеркин в этом сезоне впервые выступает в рамках рекордного контракта. Соглашение с «Нью-Йорк Рейнджерс» на 8 лет и $92 млн делает его самым высокооплачиваемым вратарем в истории лиги с ежегодным окладом в $11,5 млн.

Среди российских вратарей Бобровский занимает второе место по количеству сухих матчей. В настоящее время Бобровский является одним из 35 голкиперов в истории лиги, достигших рубежа в 50 матчей на ноль.

Бобровский выступает за «Пантерз» с 2019 года. До этого в НХЛ он играл за «Филадельфию Флайерз» и «Коламбус Блю Джекетс».

Ранее Евгений Малкин вошел в число претендентов на «Харт Трофи» в НХЛ.