Малкин вошел в число претендентов на «Харт Трофи» в НХЛ

Григорий Сысоев/РИА Новости

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин впервые включен в число кандидатов на получение награды «Харт Трофи», присуждаемой самому ценному игроку регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Малкин в текущем сезоне отметился 6 голами и 16 результативными передачами в 22 проведенных матчах. Лидерами голосования стали Натан Маккиннон из «Колорадо Эвеланш» (70 баллов), Коннор Бедард из «Чикаго Блэкхоукс» (40 баллов) и Маклин Селебрини из «Сан-Хосе Шаркс» (34 балла).

Хоккеист набрал три балла в общем рейтинге. В расширенный список претендентов также вошли Сидни Кросби, Коннор Макдэвид и Давид Пастрняк.

Контракт Малкина с «Питтсбургом» рассчитан до конца сезона-2025/26. Малкин выступает за «Пингвинз» с 2006 года, сезон-2012/13 он провел в «Металлурге». В середине ноября 2024 года «Питтсбург» устроил специальную церемонию в честь 500 голов Малкина в НХЛ.

Российский форвард стал шестым игроком из России, преодолевшим рубеж в 1000 очков в НХЛ.

Ранее 19-летний самородок заявил, что россиян боятся в НХЛ.

