В «Динамо» заявили, что «Зенит» их простил

Тренер «Динамо» Гусев заявил, что «Зенит» пощадил их в ответном матче Кубка РФ
Алексей Филиппов/РИА Новости

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Ролан Гусев после прохода команды в полуфинал Пути РПЛ Кубка России по итогам противостояния с «Зенитом» заявил, что команда из Петербурга в ответной встрече должна была забивать гораздо больше одного мяча. Его слова приводит корреспондент «Газеты.Ru».

«Хорошо, что так сложилось, что нам не забили больше, что нас «Зенит» простил и что мы прошли дальше. Это главное. За такой короткий срок нельзя кардинально поменять игру в обороне, есть уже сформированные привычки. Я на сегодняшний день понимал, что мы будем обороняться скорее количественно, чем качественно. Условно говоря, играть с высокой линией против «Зенита», идти в прессинг — мы бы получили точно больше», — заявил Гусев.

Встреча, которая прошла в Москве на стадионе «ВТБ Арена» 27 ноября, завершилась со счетом 0:1 в пользу петербуржцев. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Несмотря на победу, «Зенит» не смог отыграть два мяча отставания с первого матча и выбыл в Путь регионов, где сыграет с калининградской «Балтикой». «Динамо» в полуфинале Кубка России встретится с московским «Спартаком».

Действующим победителем Кубка России является ЦСКА, который наравне с «Локомотивом» возглавляет список самых титулованных клубов в истории турнира с девятью победами.

Ранее в «Динамо» разочаровались игрой против «Зенита».

Футбол. Чемпионат России
