Вратарь «Динамо» назвал антифутболом ответный матч Кубка России с «Зенитом»

Вратарь «Динамо» Лунев о матче с «Зенитом»: был антифутбол

Вратарь московского «Динамо» Андрей Лунев раскритиковал игру своей команды в ответном матче четвертьфинала Кубка России против «Зенита», несмотря на выход в полуфинал турнира, передает «Матч ТВ».

«Важнее результат и то, что прошли дальше, хотя был антифутбол. У нас не получались позиционные атаки, и большую часть времени мы просидели в обороне, рассчитывая на быстрые атаки», — заявил Лунев.

Встреча, которая проходила в Москве на стадионе «ВТБ Арена», завершилась со счетом 0:1 в пользу петербуржцев. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Несмотря на победу, «Зенит» не смог отыграть два мяча отставания с первого матча и выбыл в Путь регионов, где сыграет с калининградской «Балтикой». «Динамо» в полуфинале Кубка России встретится с московским «Спартаком».

Действующим победителем Кубка России является ЦСКА, который наравне с «Локомотивом» возглавляет список самых титулованных клубов в истории турнира с девятью победами.

Ранее определились все полуфинальные пары Кубка России по футболу.