Определились все полуфинальные пары Кубка России по футболу

Иван Водопьянов/РИА Новости

По итогам завершения четвертьфиналов Пути Российской премьер-лиги (РПЛ) в Кубке России по футболу сезона 2025/2026 определились все пары полуфиналистов турнира.

Московский «Спартак» сыграет с московским «Динамо». ЦСКА встретится с «Краснодаром».

Проигравшие в четвертьфиналах верхней сетки клубы продолжают борьбу в Пути регионов:

«Крылья Советов» – «Оренбург»;
«Арсенал» – «Локомотив» (Москва);
«Балтика» – «Зенит»;
«Ростов» – «Динамо» (Махачкала).

27 ноября московское «Динамо» проиграло петербургскому «Зениту» в ответном матче 1/4 финала Кубка России по футболу. В первой встрече, состоявшейся 5 ноября в Санкт-Петербурге, московский клуб под руководством Валерия Карпина одержал победу со счетом 3:1. По сумме двух встреч московский клуб одержал победу, благодаря чему вышел в полуфинал турнира. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обладателем Кубка России в текущем сезоне стал московский ЦСКА, обыгравший в финале прошлого розыгрыша «Ростов».

Ранее «Зенит» уступил «Динамо» в матче Кубка России.

Футбол. Чемпионат России
