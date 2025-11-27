Определились все полуфинальные пары Кубка России по футболу

Стали известны все пары полуфиналистов Кубка России по футболу

По итогам завершения четвертьфиналов Пути Российской премьер-лиги (РПЛ) в Кубке России по футболу сезона 2025/2026 определились все пары полуфиналистов турнира.

Московский «Спартак» сыграет с московским «Динамо». ЦСКА встретится с «Краснодаром».

Проигравшие в четвертьфиналах верхней сетки клубы продолжают борьбу в Пути регионов:

«Крылья Советов» – «Оренбург»;

«Арсенал» – «Локомотив» (Москва);

«Балтика» – «Зенит»;

«Ростов» – «Динамо» (Махачкала).

27 ноября московское «Динамо» проиграло петербургскому «Зениту» в ответном матче 1/4 финала Кубка России по футболу. В первой встрече, состоявшейся 5 ноября в Санкт-Петербурге, московский клуб под руководством Валерия Карпина одержал победу со счетом 3:1. По сумме двух встреч московский клуб одержал победу, благодаря чему вышел в полуфинал турнира. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обладателем Кубка России в текущем сезоне стал московский ЦСКА, обыгравший в финале прошлого розыгрыша «Ростов».

