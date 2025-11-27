«Зенит» уступил «Динамо» в матче Кубка России

«Динамо» вышло в полуфинал Кубка России, несмотря на проигрыш «Зениту»

Московское «Динамо» проиграло петербургскому «Зениту» в ответном матче 1/4 финала Кубка России по футболу.

Встреча, которая проходила в Москве на стадионе «ВТБ Арена», завершилась со счетом 0:1 в пользу петербуржцев. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Единственный гол в матче на 29-й минуте с пенальти забил Андрей Мостовой.

В первой встрече, состоявшейся 5 ноября в Санкт-Петербурге, московский клуб под руководством Валерия Карпина одержал победу со счетом 3:1, благодаря чему вышел в полуфинал турнира.

Несмотря на победу, «Зенит» не смог отыграть два мяча отставания с первого матча и выбыл в Путь регионов, где сыграет с калининградской «Балтикой». «Динамо» в полуфинале Кубка России встретится с московским «Спартаком».

Действующим победителем Кубка России является ЦСКА, который наравне с «Локомотивом» возглавляет список самых титулованных клубов в истории турнира с девятью победами.

Ранее Килиана Мбаппе признали лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.