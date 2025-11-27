Нападающий сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду стал совладельцем бойцовского промоушена WOWfc. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

«Мы разделяем веру в одни и те же ценности. Я горд быть частью этого проекта. Он помогает в развитии спорта и вдохновляет следующее поколение», — заявил футболист.

Вторым совладельцем стал непобежденный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Илия Топурия.

Роналду — лучший бомбардир в истории национальных сборных, чемпионатов Европы и Лиги чемпионов, а также первый футболист, достигший отметки в 900 голов в официальных матчах. В активе португальца пять побед в Лиге чемпионов, золото чемпионата Европы 2016 года и два титула победителя Лиги наций УЕФА.

Роналду остается единственным игроком, кому удалось забивать на пяти чемпионатах мира подряд в период с 2006 по 2022 год. Текущий отборочный цикл может стать для него седьмым участием в финальных стадиях мундиаля, если Португалия успешно завершит квалификацию.

Ранее чемпион UFC Мераб Двалишвили заявил, что должен победить Петра Яна из-за факта национальной идентичности.