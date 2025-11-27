Федерация дзюдо Украины осудила допуск россиян на международную арену с флагом РФ

Федерация дзюдо Украины (ФДУ) выступила в своих соцсетях с резким осуждением решения Международной федерации дзюдо (IJF) допустить российских спортсменов к участию в турнирах с национальной символикой.

В федерации считают, что такое решение противоречит принципам мира и справедливости, а также подрывает доверие к международным спортивным институтам. В заявлении подчеркивается, что ФДУ будет делать все возможное, чтобы не допустить реализации этого решения IJF.

Согласно новым правилам, российские дзюдоисты смогут выступать с флагом и гимном, начиная с турнира Большого шлема в Абу-Даби. Он продлится с 28 по 30 ноября.

В 2023 году Международная федерация дзюдо выступила за допуск российских и белорусских спортсменов на соревнования под нейтральным флагом. При этом как персонал, так и сами выступающие на международных соревнованиях должны были проходить специальную проверку. В сентябре 2024 года было принято решение, согласно которому дзюдоисты перестали носить нашивки с обозначением нейтральных атлетов AIN и начали выступать под эгидой IJF.

