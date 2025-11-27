«Динамо» и «Зенит» объявили составы на матч Кубка России

Московское «Динамо» и петербургский «Зенит» объявили стартовые составы на ответный матч 1/4 финала Пути Российской премьер-лиги (РПЛ) Кубка России.

Вратарем «Динамо» выйдет Лунев, в защите сыграют Касерес, Маричаль, Осипенко и Фернандес, в полузащите — Скопинцев, Рубенс и Фомин, в атаке — Бителло, Сергеев и Тюкавин.

В составе «Зенита» в воротах будет Латышонок, защитники Алип, Нино, Горшков и Мантуан, полузащитники Барриос, Мостовой, Энрике и Жерсон, нападающие Педро и Глушенков.

Матч пройдет на «ВТБ Арене» в Москве в 20:30 по московскому времени.

В первой встрече «Динамо» одержало победу со счетом 3:1.

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА, который в прошлом сезоне обыграл в финале «Ростов» в серии пенальти.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Российские игроки пропустили чемпионат Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке на мундиаль 2026 года.

