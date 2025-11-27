«Для КНДР праздник»: российская футболистка о товарищеском матче

Футболистка Жаркова о матче с КНДР: это культурная страна, нас тепло встретили

Нападающая сборной России Медея Жаркова высоко оценила прием, который оказали россиянкам в Северной Корее, передает «Чемпионат».

«Видно, что КНДР — культурная страна. Для них наш приезд — праздник. Нас тепло встретили. В первый раз играла, когда столько болельщиков на трибунах. Это круто. На трибунах сидели и наши болельщики», — рассказала Жаркова.

27 ноября женская сборная России проиграла команде КНДР со счетом 2:5. В этой встрече Жаркова забила первый гол российской команды.

Российская команда проводит сбор в Пхеньяне с 22 ноября по 2 декабря. 30 ноября команды вновь проведут матч.

В начале ноября 2025 года в СМИ появилась информация, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) изучают возможность допуска женской сборной России к отборочным матчам чемпионата мира — 2027 в феврале 2026 года.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборные России и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022.

