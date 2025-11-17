На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Паралимпийская чемпионка умерла из-за внезапного приступа в 28 лет

Паралимпийская чемпионка Греко из Австралии скончалась в 28 лет
true
true
true
close
Kenjiro Matsuo/AFLO/Global Look Press

Чемпионка мира и Паралимпийских игр австралийская велогонщица Пейдж Греко умерла на 29‑м году жизни. Об сообщает пресс‑служба Федерации велоспорта Австралии.

Смерть спортсменки наступила после «внезапного приступа». Она находилась у себя дома в Аделаиде.

«Мы благодарны за поддержку всем ее знакомым, включая ее товарищей по команде и друзей. Пейдж дорожила связями, которые она установила благодаря своему виду спорта, и нас утешает мысль о том, как ее любили», — сказала мать Греко Натали.

Греко — чемпионка мира 2019 года. Она стала первой победительницей Паралимпиады в Токио завоевав золото в индивидуальной гонке преследования на 3000 метров в гонке на треке, при этом установив новый рекорд мира — 3 минуты 50,815 секунды. Также она завоевала две бронзовые награды в шоссейной программе — групповой и индивидуальной гонках.

У Греко был церебральный паралич, который в основном поражал правую часть ее тела. Она получила степень в области физических упражнений в Университете Южной Австралии

Ранее умер двукратный олимпийский чемпион по фехтованию в составе сборной СССР.

Все новости на тему:
Хроника
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами