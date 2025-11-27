На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Тренер «Локомотива» Галактионов прокомментировал новый контракт с клубом

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов после матча Кубка России против «Спартака» заявил, что очень доволен продолжить работу в стане «железнодорожников» на улучшенных условиях. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Я с огромной радостью встречаю этот момент. Спасибо за доверие клубу, главному акционеру — РЖД в лице ее руководителя, Олега Белозерова, а также Юрию Нагорных и Борису Ротенбергу за оперативные и быстрые переговоры. Все было организовано в кратчайшие сроки. Точки соприкосновения были найдены сразу, и хотя у нас были небольшие моменты несостыковок, но стороны пошли друг другу навстречу. Будем биться и работать на благо клуба», — заявил Галактионов.

Встреча, которая прошла на «РЖД Арене» 26 ноября, завершилась со счетом 3:2 в пользу «Спартака». «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Счет открыл на 25-й минуте Алексей Батраков. Однако перед перерывом «Спартаку» удалось сравняться усилиями Манфреда Угальде. Во втором тайме гости захватили инициативу: на 53-й минуте Маркиньос вывел команду вперед, а на 57-й Пабло Солари увеличил преимущество своей команды. В компенсированное время матча судья назначил пенальти в ворота «Спартака» после фола Жедсона на Батракове. Николай Комличенко реализовал 11-метровый удар.

Ранее Борис Ротенберг прокомментировал продление контракта с тренером «Локомотива».

