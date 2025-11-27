На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ротенберг прокомментировал продление контракта с тренером «Локомотива»

Ротенберг заявил, что доволен новым контрактом с тренером Галактионовым

Генеральный директор московского «Локомотива» Борис Ротенберг заявил, что продление нового контракта с главным тренером Михаилом Галактионовым, случившееся после матча Кубка России против «Спартака», является шагом вперед для клуба. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«У нас есть полное взаимопонимание. Все болельщики должны знать, что наше сотрудничество построено с тренерским штабом на доверии. Стабильность — это признак мастерства, у нас есть общее понимание тому, куда должен двигаться клуб. Мы хотим, чтобы тренерский штаб был уверен в завтрашнем дне и будем делать для этого все. Двигаемся только вперед! Мы уверены, что «Локомотив» будет готов бороться только за самые высокие места», — заявил Ротенберг.

Встреча, которая прошла на «РЖД Арене» 26 ноября, завершилась со счетом 3:2 в пользу «Спартака». «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Счет открыл на 25-й минуте Алексей Батраков. Однако перед перерывом «Спартаку» удалось сравняться усилиями Манфреда Угальде. Во втором тайме гости захватили инициативу: на 53-й минуте Маркиньос вывел команду вперед, а на 57-й Пабло Солари увеличил преимущество своей команды. В компенсированное время матча судья назначил пенальти в ворота «Спартака» после фола Жедсона на Батракове. Николай Комличенко реализовал 11-метровый удар.

Ранее в «Локомотиве» рассказали, что ценят в болельщиках.

Футбол. Чемпионат России
