В «Локомотиве» рассказали, что ценят в болельщиках

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов после ответного матча четвертьфинала Кубка России в Пути РПЛ против столичного «Спартака» заявил, что рад тому, что болельщики клуба ценят желание и стремление футболистов побеждать. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«После ничейного результата в воскресенье после матча с «Краснодаром», болельщики кричали нам с трибун «Молодцы!» Наша самоотдача — это то, что нравится нашим болельщикам, Наверное, по качеству был не слишком хороший второй тайм от нас [в игре со «Спартаком»], но стремление постараться сократить отставание в матче и свести игру к ничьей, оно было. Ребята проявили себя очень хорошо с точки зрения самоотдачи и желания», — заявил Галактионов.

Встреча, которая прошла на «РЖД Арене» 26 ноября, завершилась со счетом 3:2 в пользу «Спартака». «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Счет открыл на 25-й минуте Алексей Батраков. Однако перед перерывом «Спартаку» удалось сравняться усилиями Манфреда Угальде. Во втором тайме гости захватили инициативу: на 53-й минуте Маркиньос вывел команду вперед, а на 57-й Пабло Солари увеличил преимущество своей команды. В компенсированное время матча судья назначил пенальти в ворота «Спартака» после фола Жедсона на Батракове. Николай Комличенко реализовал 11-метровый удар.

