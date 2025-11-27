Новый тренер «Спартака» рассказал, чем восхищается в клубе

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Спартака» Вадим Романов после ответного матча четвертьфинала Кубка России в Пути РПЛ против столичного «Локомотива» заявил, что рад возвращению излюбленного стиля болельщиками игры в короткий пас в исполнении футболистов красно-белых. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Мы хотели, чтобы мы показывали такой футбол. Определенные действия в отношении футболистов провели как в тренировочном плане, так и в индивидуальных беседах. Не буду, наверное, раскрывать все подробности, но мне очень приятно, что команда играет за счет стеночек и забеганий. Игра против «Балтики»? Для нас все игры одинаково важные, что против команды на первом месте, что на последнем», — заявил Романов.

Встреча, которая прошла на «РЖД Арене» 26 ноября, завершилась со счетом 3:2 в пользу «Спартака». «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Счет открыл на 25-й минуте Алексей Батраков. Однако перед перерывом «Спартаку» удалось сравняться усилиями Манфреда Угальде. Во втором тайме гости захватили инициативу: на 53-й минуте Маркиньос вывел команду вперед, а на 57-й Пабло Солари увеличил преимущество своей команды. В компенсированное время матча судья назначил пенальти в ворота «Спартака» после фола Жедсона на Батракове. Николай Комличенко реализовал 11-метровый удар.

