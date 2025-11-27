«Не все так плохо»: Мостовой о положении «Спартака»

Экс-игрок Мостовой: я уверен, что у «Спартака» не все так плохо

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой заявил, что у московского «Спартака» остаются шансы на победу в Российской премьер-лиге (РПЛ). Его слова приводит «РБ Спорт».

«Я уверен, что у «Спартака» не все так плохо. Еще одна победа — и они уже будут в гонке. Сейчас в таблице все очень плотно, одна ошибка — и тебя обойдут. К тому же, если вы вспомните мои слова в начале сезоне, то я говорил, что «Спартак» с таким составом обязан быть в тройке. И я думаю, они там и будут», — сказал Мостовой.

11 ноября «Спартак» уволил сербского специалиста Деяна Станковича с поста главного тренера команды. Исполняющим обязанности назначен 47-летний Вадим Романов, который ранее входил в тренерский штаб Станковича.

На данный момент «Спартак» одержал четыре победы подряд: две — в Кубке России над московским «Локомотивом» (3:1 и 3:2), еще две— в РПЛ над «Ахматом» (2:1) и ЦСКА (1:0). В турнирной таблице национального первенства команда идет на шестом месте, набрав 28 баллов, у лидирующего «Краснодара» — 34 очка.

Ранее в «Спартаке» увидели позитивные изменения после увольнения Станковича.