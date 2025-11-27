В «Спартаке» объяснили замены в игре с «Локомотивом»

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Спартака» Вадим Романов после ответного матча четвертьфинала Кубка России в Пути РПЛ против столичного «Локомотива» заявил, что сделал тройную перестановку в перерыве для того, чтобы освежить взаимодействия футболистов. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«В первом тайме дали время Рябчуку и Хлусевичу — они хорошо тренировались и заслужили время в основном составе. Мы всегда стараемся поощрять игроков, которые своей работой и трудолюбием доказывают готовность играть. При этом мы немного потеряли в связях на левом фланге, где не хватало взаимодействия с Барко. Плюс немного выпадал Мартинс на правом фланге, поэтому в перерыве сделали замены. Вышли Жедсон, Маркиньос, Денисов, взаимодействия наладились», — заявил Романов.

Встреча, которая прошла на «РЖД Арене» 26 ноября, завершилась со счетом 3:2 в пользу «Спартака». «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Счет открыл на 25-й минуте Алексей Батраков. Однако перед перерывом «Спартаку» удалось сравняться усилиями Манфреда Угальде. Во втором тайме гости захватили инициативу: на 53-й минуте Маркиньос вывел команду вперед, а на 57-й Пабло Солари увеличил преимущество своей команды. В компенсированное время матча судья назначил пенальти в ворота «Спартака» после фола Жедсона на Батракове. Николай Комличенко реализовал 11-метровый удар.

