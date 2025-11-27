На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Новый тренер «Спартака» рассказал о своем будущем

Тренер «Спартака» Романов заявил, что не думает о своем будущем в клубе
Алексей Филиппов/РИА Новости

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Спартака» Вадим Романов после ответного матча четвертьфинала Кубка России в Пути РПЛ против столичного «Локомотива» заявил, что никто из руководства клуба не общался с ним на тему продолжения сотрудничества в роли главного тренера. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

Специалист заявил, что не обращает внимания на то, что пишут в СМИ по этому поводу.

«Честно говоря, я вообще не думаю об этом», — заявил Романов.

Встреча, которая прошла на «РЖД Арене» 26 ноября, завершилась со счетом 3:2 в пользу «Спартака». «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Счет открыл на 25-й минуте Алексей Батраков. Однако перед перерывом «Спартаку» удалось сравняться усилиями Манфреда Угальде. Во втором тайме гости захватили инициативу: на 53-й минуте Маркиньос вывел команду вперед, а на 57-й Пабло Солари увеличил преимущество своей команды. В компенсированное время матча судья назначил пенальти в ворота «Спартака» после фола Жедсона на Батракове. Николай Комличенко реализовал 11-метровый удар.

Ранее в «Спартаке» рассказали, как обыграли «Локомотив».

Футбол. Чемпионат России
