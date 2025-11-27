В «Локомотиве» объяснили замены в игре со «Спартаком»

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов после ответного матча четвертьфинала Кубка России в Пути РПЛ против столичного «Спартака» заявил, что замены в перерыве игры были связаны с тем, как она складывалась. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Бакаев мог играть лучше и сильнее, но желтая карточка, которая у него была, мешала, поэтому мы решили вместо него выпустить Пиняева. Воробьев вышел на тайм, он набирает форму, примерно 45 минут он и может провести на поле, поэтому в перерыве вместо него вышел Комличенко», — заявил Галактионов.

Встреча, которая прошла на «РЖД Арене» 26 ноября, завершилась со счетом 3:2 в пользу «Спартака». «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Счет открыл на 25-й минуте Алексей Батраков. Однако перед перерывом «Спартаку» удалось сравняться усилиями Манфреда Угальде. Во втором тайме гости захватили инициативу: на 53-й минуте Маркиньос вывел команду вперед, а на 57-й Пабло Солари увеличил преимущество своей команды. В компенсированное время матча судья назначил пенальти в ворота «Спартака» после фола Жедсона на Батракове. Николай Комличенко реализовал 11-метровый удар.

