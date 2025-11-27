В «Локомотиве» объяснили ситуацию с капитаном клуба

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов после ответного матча четвертьфинала Кубка России в Пути РПЛ против столичного «Спартака» заявил, что надеется в продолжение сотрудничества клуба с капитаном Дмитрием Бариновым. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Информационные вбросы в день матча уже не в первый раз происходят, это немного напрягает, вносит ненужную нервозность. Баринов на сегодняшний день — важный игрок нашей команды, надеюсь, что стороны в ходе диалога найдут компромисс и договорятся. Надо еще доиграть этот сезон, нам играть аж до мая. Так что загадывать о том, что будет дальше, пока не стоит. Надо следить за информацией, которая будет появляться на официальных ресурсах», — заявил Галактионов.

Встреча, которая прошла на «РЖД Арене» 26 ноября, завершилась со счетом 3:2 в пользу «Спартака». «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Счет открыл на 25-й минуте Алексей Батраков. Однако перед перерывом «Спартаку» удалось сравняться усилиями Манфреда Угальде. Во втором тайме гости захватили инициативу: на 53-й минуте Маркиньос вывел команду вперед, а на 57-й Пабло Солари увеличил преимущество своей команды. В компенсированное время матча судья назначил пенальти в ворота «Спартака» после фола Жедсона на Батракове. Николай Комличенко реализовал 11-метровый удар.

