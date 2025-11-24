ФИФА почтила память Симоняна

В штаб-квартире ФИФА в Цюрихе приспустили российский флаг в память о Симоняне

Международная федерация футбола (ФИФА) почтила память именитого советского футболиста Никиты Симоняна, приступив российский флаг в штаб-квартире в Швейцарии. Об этом сообщил Российский футбольный союз (РФС) в своем Telegram-канале.

«Такой жест уважения — редкий случай, подчеркивающий, какое место Симонян занимал в истории европейского и мирового футбола», — указано в сообщении.

Симоняна не стало вечером 23 ноября, ему было 99 лет. Последние дни он провел в больнице, куда был госпитализирован из-за плохого самочувствия.

10 октября 2025 года президент России Владимир Путин наградил бывшего футболиста званием Героя Труда. Симонян получил это почетное звание за выдающиеся достижения перед страной и вклад в развитие и популяризацию футбола в России.

За свою карьеру Никита Симонян четыре раза выигрывал чемпионат СССР со «Спартаком», забив рекордные 160 голов за клуб. Вместе с советской сборной он стал олимпийским чемпионом. Профессиональную карьеру Симонян завершил в 1959 году.

Ранее в РПЛ выразили соболезнования в связи с уходом Симоняна.