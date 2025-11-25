На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Глав РПЛ и РФС внесли в базу украинского «Миротворца»

Павел Бедняков/РИА Новости

В базу украинского сайта «Миротворец» внесли президента Российской премьер-лиги (РПЛ) Александра Алаева. Об этом свидетельствуют данные на сайте ресурса.

Кроме того, туда добавлены генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов, председатель правления «Зенита» Константин Зырянов, бывший генеральный директор московского клуба «Локомотив» Владимир Леонченко.

Причиной названо покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины.

Ранее в базу ресурса внесли российского футбольного комментатора Виктора Гусева, а также олимпийских чемпионок Владлену Бобровникову и Ирину Близнову. Их также обвинили в покушении на суверенитет и территориальную целостность республики.

«Миротворец» был создан в 2014 году. Его создали с целью установления личностей и публикации данных всех, кого его создатели считают угрозой национальной безопасности Украины. В черный список ресурса попадали журналисты, артисты и политики, посещавшие Крым, Донбасс или иным образом вызвавшие негативную реакцию администрации сайта.

Ранее генсека ОДКБ внесли в базу «Миротворца».

