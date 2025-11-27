На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Вашингтон» торжественно отметил 900-ю шайбу Овечкина

Geoff Burke-Imagn/Reuters

Американский клуб НХЛ (Национальной хоккейной лиги) «Вашингтон Кэпиталз» устроил перед матчем с «Виннипегом» торжественную церемонию в честь 900-й шайбы и 1500-го матча в карьере в чемпионатах лиги российского хоккеиста Александра Овечкина. Об этом сообщает Sportsnet.ca.

В материале отмечается, что нападающий — первый в истории клуба игрок, которому удалось забросить более 900 шайб за карьеру в НХЛ. Праздничная церемония заняла около 10 минут. Кроме Овечкина, в ней поучаствовали восемь юных хоккеистов клуба и семья россиянина.

Овечкин забросил 900-ю шайбу в матче против «Сент-Луис Блюз» 6 ноября. Он первым достиг этого показателя. На прошлой неделе хоккеист рассказал, что на праздничную церемонию пригласили его жену, детей и мать. После матча с «Виннипегом» они собирались отметить это событие небольшой компанией дома или «где-нибудь посидеть».

Ранее экс-тренер сборной России счел неудачным начало сезона для Овечкина.

