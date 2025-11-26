«Как карта ляжет»: экс-тренер сборной России о количестве шайб Овечкина

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о результатах российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ), передает Vprognoze.ru.

«Начало сезона для Овечкина было не совсем удачным, это факт. Поэтому говорить и заглядывать, когда, сколько шайб он забросит по итогам регулярного чемпионата, я не буду. Скажу только то, что он будет делать свою работу, а получится или нет, уже как карта ляжет», — заявил Плющев.

Овечкин в текущем сезоне регулярного чемпионата провел 23 игры, где набрал 21 (10+11) очко. Малкин в 21 встрече сезона забросил шесть шайб и отдал 18 голевых передач.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. За «Вашингтон» он провел всю свою карьеру в лиге, в 2018 году выиграв с ним Кубок Стэнли. В ночь на 26 октября Овечкин установил новый рекорд для российских хоккеистов, выйдя на лед в своем 1500-м матче в регулярных чемпионатах НХЛ. В апреле 2025 года Овечкин побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ. В матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги.

Ранее Овечкин поднялся на 23-е место по числу матчей в НХЛ.