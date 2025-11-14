Овечкин раскрыл, как отпразднует 900-й гол в НХЛ

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что отпразднует 900-й гол в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) дважды. Его слова приводит RTVI.

«Предполагаю, что будет [организована] красная дорожка. На мероприятие приглашены моя жена, дети и мама. <...> Что касается личного праздника, то, скорее всего, после матча мы небольшой компанией где-нибудь посидим, чтобы отметить это событие. Либо соберемся дома», — рассказал он.

Овечкин забросил 900 шайбу в матче против «Сент-Луис Блюз», который состоялся в рамках регулярного чемпионата НХЛ 6 ноября. Он первым в истории достиг отметки в 900 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. За «Вашингтон» он провел всю свою карьеру в лиге, в 2018 году выиграв с ним Кубок Стэнли. В ночь на 26 октября Овечкин установил новый рекорд для российских хоккеистов, выйдя на лед в своем 1500-м матче в регулярных чемпионатах НХЛ.Нна счету Овечкина 978 (901 в регулярных чемпионатах) заброшенных шайб с учетом плей-офф, а у именитого канадца Уэйна Гретцки — 1016. В апреле 2025 года Овечкин побил рекорд Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ. В матче против «Лос-Анджелес Кингз» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги.

