На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Локомотив» продлил контракт с Галактионовым

«Локомотив» объявил о продлении контракта с Галактионовым
true
true
true
close
Владимир Астапкович/РИА Новости

Московский «Локомотив» объявил о продлении контракта с главным тренером Михаилом Галактионовым. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Новое соглашение рассчитано на три года и будет действовать до лета 2028 года.

Галактионов возглавил «Локомотив» в конце 2022 года, после чего клуб взял курс на развитие молодых российских футболистов. За время работы наставник стал вторым тренером в истории команды по количеству матчей — Галактионов провел 100 игровых встреч в лидерстве клуба, уступив только Юрию Семину.

В текущем сезоне «Локомотив» занимает четвертое место в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) с 31 очком после 16 туров.

26 ноября «Локомотив» сыграл со «Спартаком» в матче Кубка России. Встреча, которая проходила на «РЖД Арене», завершилась со счетом 2:3 в пользу «Спартака». «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

В Кубке России команда выбыла в Путь регионов, где во втором этапе четвертьфинала сыграет с тульским «Арсеналом».

Ранее «Локомотив» продолжил переговоры с капитаном команды о продлении контракта.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами