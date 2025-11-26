«Локомотив» продлил контракт с Галактионовым

«Локомотив» объявил о продлении контракта с Галактионовым

Московский «Локомотив» объявил о продлении контракта с главным тренером Михаилом Галактионовым. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Новое соглашение рассчитано на три года и будет действовать до лета 2028 года.

Галактионов возглавил «Локомотив» в конце 2022 года, после чего клуб взял курс на развитие молодых российских футболистов. За время работы наставник стал вторым тренером в истории команды по количеству матчей — Галактионов провел 100 игровых встреч в лидерстве клуба, уступив только Юрию Семину.

В текущем сезоне «Локомотив» занимает четвертое место в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) с 31 очком после 16 туров.

26 ноября «Локомотив» сыграл со «Спартаком» в матче Кубка России. Встреча, которая проходила на «РЖД Арене», завершилась со счетом 2:3 в пользу «Спартака». «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

В Кубке России команда выбыла в Путь регионов, где во втором этапе четвертьфинала сыграет с тульским «Арсеналом».

Ранее «Локомотив» продолжил переговоры с капитаном команды о продлении контракта.