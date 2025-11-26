На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Локомотив» продолжает переговоры с капитаном команды о продлении контракта

«Локомотив» продолжает переговоры с Бариновым о новом контракте
true
true
true
close
РИА Новости

Московский «Локомотив» продолжает вести переговоры с капитаном команды и игроком сборной России Дмитрием Бариновым о подписании нового контракта. Об этом сообщает Metaratings.ru.

Ранее появлялась информация о прекращении переговоров, снова появилась информация о продолжении обсуждения дальнейшего сотрудничества.

Действующий контракт Баринова с «Локомотивом» рассчитано до июня 2026 года.

Баринов является воспитанником академии «Локомотива» и выступает за основную команду с 2016 года. За это время полузащитник провел 271 матч, в которых забил 12 голов и отдал 26 результативных передач.

26 ноября «Локомотив» сыграл со «Спартаком» в матче Кубка России. Встреча, которая проходила на «РЖД Арене», завершилась со счетом 2:3 в пользу «Спартака». «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Спартак» выиграл третье московское дерби подряд, выйдя в полуфинал Кубка России. «Локомотив» продолжит борьбу в турнире в Пути регионов.

Ранее тренер ЦСКА отказался заявлять о возможном чемпионстве команды.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами