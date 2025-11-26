«Локомотив» продолжает переговоры с капитаном команды о продлении контракта

«Локомотив» продолжает переговоры с Бариновым о новом контракте

Московский «Локомотив» продолжает вести переговоры с капитаном команды и игроком сборной России Дмитрием Бариновым о подписании нового контракта. Об этом сообщает Metaratings.ru.

Ранее появлялась информация о прекращении переговоров, снова появилась информация о продолжении обсуждения дальнейшего сотрудничества.

Действующий контракт Баринова с «Локомотивом» рассчитано до июня 2026 года.

Баринов является воспитанником академии «Локомотива» и выступает за основную команду с 2016 года. За это время полузащитник провел 271 матч, в которых забил 12 голов и отдал 26 результативных передач.

26 ноября «Локомотив» сыграл со «Спартаком» в матче Кубка России. Встреча, которая проходила на «РЖД Арене», завершилась со счетом 2:3 в пользу «Спартака». «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Спартак» выиграл третье московское дерби подряд, выйдя в полуфинал Кубка России. «Локомотив» продолжит борьбу в турнире в Пути регионов.

