Тренер ЦСКА отказался заявлять о возможном чемпионстве команды

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини заявил, что не будет делать громких заявлений о чемпионских амбициях команды, предпочитая концентрироваться на каждой конкретной игре. Его слова передает «Матч ТВ».

«Давайте подведем итог ЦСКА в июне. В «Базеле» меня сильно критиковали, за два месяца до золотого дубля хотели уволить, потому что я никогда не говорил, что мы хотим стать чемпионами. Президент злился на меня: мы же «Базель», должны говорить, что станем чемпионами. А я отвечал, что я тренер и хочу выиграть следующий матч», — рассказал Челестини.

После 16 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА занимает второе место с 33 очками, уступая лидеру «Краснодару» всего одно очко.

В полуфинале «пути РПЛ» армейцы встретятся с «Краснодаром».

Действующим победителем Кубка России является ЦСКА, который наравне с «Локомотивом» возглавляет список самых титулованных клубов в истории турнира с девятью победами.

Ранее ЦСКА вышел в полуфинал Кубка России.