«Спартак» прорвался в полуфинал Кубка России

«Спартак» обыграл «Локомотив» и вышел в полуфинал Кубка России

Московский «Спартак» пробился в полуфинал Кубка России, одержав победу над «Локомотивом» в ответном матче четвертьфинала.

Встреча, которая проходила на «РЖД Арене», завершилась со счетом 2:3 в пользу «Спартака». «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Счет открыл на 25-й минуте Алексей Батраков. Однако перед перерывом «Спартаку» удалось сравняться усилиями Манфреда Угальде. Во втором тайме гости захватили инициативу: на 53-й минуте Маркиньос вывел команду вперед, а на 57-й Пабло Солари установил счет 1:3.

В компенсированное время матча судья назначил пенальти в ворота «Спартака» после фола Жедсона на Батракове. Николай Комличенко реализовал 11-метровый удар. На последних минутах Монтес получил желтую карточку, остановив прорыв Жедсона фолом.

«Спартак» выиграл третье московское дерби подряд, выйдя в полуфинал Кубка России. «Локомотив» продолжит борьбу в турнире в Пути регионов.

Действующим победителем Кубка России является ЦСКА, который наравне с «Локомотивом» возглавляет список самых титулованных клубов в истории турнира с девятью победами.

Ранее ЦСКА вышел в полуфинал Кубка России.