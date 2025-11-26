ЦСКА вышел в полуфинал Кубка России

ЦСКА обыграл «Динамо» и вышел в полуфинал Кубка России

Московский ЦСКА пробился в полуфинал Кубка России по футболу, одержав победу над махачкалинским «Динамо» в серии послематчевых пенальти.

Ответный матч, который проходил на «ВЭБ-Арене», завершился со счетом 5:4 в пользу москвичей. После поражения в первой встрече 0:1 ЦСКА удалось отыграться в ответном матче.

Счет открыл на 8-й минуте Андрес Аларкон, выведя «Динамо» вперед. Однако на 68-й минуте он же срезал мяч в собственные ворота. Решающий гол на 90-й минуте забил нападающий ЦСКА Матия Попович, доведя счет в 2:1 в основное время.

В серии пенальти московский клуб установил окончательный счет — 5:4.

В полуфинале «пути РПЛ» ЦСКА встретится с «Краснодаром». Махачкалинское «Динамо» продолжит борьбу в «пути регионов», где сыграет с победителем матча «Ростов» — «Нефтехимик».

Действующим победителем Кубка России является ЦСКА, который наравне с «Локомотивом» возглавляет список самых титулованных клубов в истории турнира с девятью победами.

Ранее игрока «Краснодара» дисквалифицировали за маску Человека-паука.