Федерацию фигурного катания призвали вмешаться в скандал Плющенко и матери Костылевой

Спортивный обозреватель Елена Вайцеховская предположила, что в скандале между двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко и матерью 14-летней фигуристки Елены Костылевой может оказаться причастной сама Федерация фигурного катания России (ФФККР). Ее слова приводит RT.

«В противостоянии академии Плющенко и мамы Лены Костылевой наиболее пострадавшей стороной вот-вот окажется Федерация фигурного катания России. ФФККР придется реагировать — лучше быстро и жестко. Хотя бы для того, чтобы не выглядеть соучастником», — заявила Вайцеховская.

Обозреватель также подчеркнула, что ситуация с Костылевой выходит за рамки частного случая, так как различного вида насилие над детьми со стороны родителей становится в спорте нормой.

Костылева тренируется у двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. 25 ноября Плющенко обвинил Ирину Костылеву в жестоком обращении с собственным ребенком с применением физического насилия. Мать спортсменки также неоднократно критиковала Плющенко и методы его работы.

