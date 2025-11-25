«Состоит на учете»: Плющенко обвинил мать Костылевой в жестоком обращении с фигуристкой

Двукратный олимпийский чемпион и тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко в социальных сетях обвинил мать 14-летней фигуристки Елены Костылевой Ирину Костылеву в жестоком обращении с собственным ребенком с применением физического насилия.

«Есть доказательные видео-материалы с камер и показания свидетелей, включая видео -записи тренеров, персонал и родителей. Мама-блогер уже состоит на учете в органах опеки по этому вопросу. Все доказательства нами были собраны и переданы во все соответствующие органы», — указал он.

В конце июня, Костылева-старшая обвинила Плющенко в незаконном удержании своей дочери. Она записала два видео, в которых заявила, что Плющенко и его супруга Яна Рудковская удерживают несовершеннолетнюю фигуристку в своем доме против ее воли. На записи запечатлено так же, как Костылева-старшая сбегает от сотрудников полиции и просит о помощи.

Спустя несколько часов после публикации этих записей Костылева-старшая опубликовала еще один ролик, в котором опровергла какие-либо претензии, высказанные ранее в адрес Плющенко и Яны Рудковской. После этого Костылева-старшая неоднократно критиковала Плющенко и методы его работы.

