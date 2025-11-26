Мать фигуристки Костылевой признана виновной

Ирина Костылева, мать фигуристки Елены Костылевой, сообщила о решении комиссии по делам несовершеннолетних, признавшем ее виновной в административном правонарушении. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Фигурист выходит на лед работать. Если не работает, а сливает тренировку, его надо заставлять. А как заставлять? Палкой бить? Нет. Остается ругать. Мне под подушку Леночке пару плиточек шоколада положить? Чтобы жирная жопа у Чемпионки России в дверь не вошла к концу сезона?» — высказалась Костылева-старшая.

Матери спортсменки вынесли предупреждение за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. В материалах комиссии указано, что женщина заставляла дочь выполнять физические нагрузки против воли, что негативно влияло на психоэмоциональное состояние спортсменки. Телесные повреждения (две царапины на щеке) Ирина Костылева объяснила тем, что во время спора в раздевалке случайно задела дочь ногтем, когда та вырывалась.

Костылева тренируется у двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. 25 ноября Плющенко обвинил Ирину Костылеву в жестоком обращении с собственным ребенком с применением физического насилия.

Ранее фигуристка Елизавета Нугуманова заявила, что мать Костылевой била спортсменку.