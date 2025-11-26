На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мать фигуристки Костылевой признана виновной

Мать фигуристки Костылевой: Лене шоколадок положить, чтобы жопа в дверь не вошла
true
true
true
close
Александр Вильф/РИА Новости

Ирина Костылева, мать фигуристки Елены Костылевой, сообщила о решении комиссии по делам несовершеннолетних, признавшем ее виновной в административном правонарушении. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Фигурист выходит на лед работать. Если не работает, а сливает тренировку, его надо заставлять. А как заставлять? Палкой бить? Нет. Остается ругать. Мне под подушку Леночке пару плиточек шоколада положить? Чтобы жирная жопа у Чемпионки России в дверь не вошла к концу сезона?» — высказалась Костылева-старшая.

Матери спортсменки вынесли предупреждение за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. В материалах комиссии указано, что женщина заставляла дочь выполнять физические нагрузки против воли, что негативно влияло на психоэмоциональное состояние спортсменки. Телесные повреждения (две царапины на щеке) Ирина Костылева объяснила тем, что во время спора в раздевалке случайно задела дочь ногтем, когда та вырывалась.

Костылева тренируется у двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. 25 ноября Плющенко обвинил Ирину Костылеву в жестоком обращении с собственным ребенком с применением физического насилия.

Ранее фигуристка Елизавета Нугуманова заявила, что мать Костылевой била спортсменку.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами