«Била, говорила ей ужасные слова»: фигуристка о матери 14-летней Костылевой

Российская фигуристка Елизавета Нугуманова, которая работала с 14-летней Еленой Костылевой, в своем Telegram-канале призналась, что была свидетельницей того, как мать несовершеннолетней спортсменки Ирина Костылева применяет к ней насилие.

«Я переодевалась в одной раздевалке с Леной, я ежедневно видела, как мама неоднократно унижает Лену, говорит ей слова не просто плохие, а ужасные — что нельзя говорить спортсмену (это ломает психику ребенка)! Потом она ее била на моих глазах. Я сразу шла к нашим администраторам и охране в слезах от того, как мне жалко ребенка», — поделилась фигуристка.

Костылева тренируется у двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. 25 ноября Плющенко обвинил Ирину Костылеву в жестоком обращении с собственным ребенком с применением физического насилия.

В конце июня Костылева-старшая обвинила Плющенко в незаконном удержании своей дочери. Она записала два видео, в которых заявила, что Плющенко и его супруга Яна Рудковская удерживают несовершеннолетнюю фигуристку в своем доме против ее воли. На записи запечатлено так же, как Костылева-старшая сбегает от сотрудников полиции и просит о помощи.

Спустя несколько часов после публикации этих записей Костылева-старшая опубликовала еще один ролик, в котором опровергла какие-либо претензии, высказанные ранее в адрес Плющенко и Яны Рудковской. После этого Костылева-старшая неоднократно критиковала Плющенко и методы его работы.

Ранее Костылева-старшая опубликовала видео после обвинений Плющенко.