На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мать Костылевой опубликовала видео после обвинений Плющенко

Мать фигуристки Костылевой выложила видео с дочкой после обвинений Плющенко
true
true
true

Ирина Костылева, мать российской фигуристки Елены Костылевой, опубликовала в своих соцсетях видео в ответ на обвинения Евгения Плющенко, который является тренером спортсменки.

На видеозаписи Ирина просит показать Елену, есть ли у нее побои.

«Вот, там поцарапано», — ответила Костылева-младшая.

Затем Ирина попросила дочь повернуться, но та попросила прекратить ее снимать.

25 ноября Плющенко обвинил Ирину Костыреву в жестоком обращении с собственным ребенком с применением физического насилия.

«Есть доказательные видео-материалы с камер и показания свидетелей, включая видео -записи тренеров, персонал и родителей. Мама-блогер уже состоит на учете в органах опеки по этому вопросу. Все доказательства нами были собраны и переданы во все соответствующие органы», — указал он.

В конце июня 2025 года, Костылева-старшая обвинила Плющенко в незаконном удержании своей дочери.

Ранее Ирина Слуцкая жестко высказалась про мать фигуристки Костылевой.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами