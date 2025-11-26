«Это не трагедия»: в Германии назвали Туктамышеву уникальной фигуристкой

Журналистка из Германии Татьяна Фладе, комментируя решение чемпионки мира и Европы по фигурному катанию Елизаветы Туктамышевой завершить карьеру официально, восхитилась ею и пройденным путем спортсменки. Ее слова приводит «Чемпионат.com».

«Из маленькой девочки выросла не только успешная, уникальная фигуристка, но и умная, интересная молодая женщина. Редко бывает в этом спорте, чтобы кто-то держался столько лет в топе. Лиза дала своему спорту многое. На Олимпийские игры Лиза не попала, это жаль, я ей очень желала бы иметь этот опыт. Но это не трагедия», — отметила она.

24 декабря 2022 года Елизавета Туктамышева стала бронзовой призеркой чемпионата России (241,72 балла). Лучшей стала Софья Акатьева (249,74 балла). Второе место заняла Камила Валиева (247,32 балла), однако из-за ее дисквалификации Туктамышева поднялась на вторую ступень пьедестала.

Туктамышева взяла паузу в карьере в октябре 2023 года и с тех пор на официальные старты не выходила. Она официально объявила о завершении карьеры 24 ноября 2025 года.

