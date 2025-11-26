На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Это не трагедия»: в Германии назвали Туктамышеву уникальной фигуристкой

В Германии назвали российскую фигуристку Туктамышеву успешной и уникальной
true
true
true
close
Александр Вильф/РИА Новости

Журналистка из Германии Татьяна Фладе, комментируя решение чемпионки мира и Европы по фигурному катанию Елизаветы Туктамышевой завершить карьеру официально, восхитилась ею и пройденным путем спортсменки. Ее слова приводит «Чемпионат.com».

«Из маленькой девочки выросла не только успешная, уникальная фигуристка, но и умная, интересная молодая женщина. Редко бывает в этом спорте, чтобы кто-то держался столько лет в топе. Лиза дала своему спорту многое. На Олимпийские игры Лиза не попала, это жаль, я ей очень желала бы иметь этот опыт. Но это не трагедия», — отметила она.

24 декабря 2022 года Елизавета Туктамышева стала бронзовой призеркой чемпионата России (241,72 балла). Лучшей стала Софья Акатьева (249,74 балла). Второе место заняла Камила Валиева (247,32 балла), однако из-за ее дисквалификации Туктамышева поднялась на вторую ступень пьедестала.

Туктамышева взяла паузу в карьере в октябре 2023 года и с тех пор на официальные старты не выходила. Она официально объявила о завершении карьеры 24 ноября 2025 года.

Ранее Туктамышева рассказала, что ее преследуют.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами