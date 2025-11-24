На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Завершаю карьеру без сожалений»: чемпионка мира Туктамышева объявила об уходе из спорта

Фигуристка Туктамышева: объявляю о завершении спортивной карьеры без сожалений
Александр Вильф/РИА Новости

Российская фигуристка, чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева официально объявила о завершении профессиональной спортивной карьеры. Об этом она сообщила в интервью для YouTube-канала Вити Кравченко.

«Думаю, для каждого спортсмена, для каждого фигуриста, фигурное катание — это маленькая жизнь. Я могу с благодарностью сейчас сказать, что у меня сложилась яркая карьера, я ни о чем не жалею. Объявляю о завершении своей спортивной карьеры я без сожалений», — заявила Туктамышева.

В сезоне-2022/23 фигуристка стала победительницей четвертого этапа Гран-при России в Москве и шестого этапа в Перми. 24 декабря 2022 года Елизавета Туктамышева стала бронзовой призеркой чемпионата России (241,72 балла). Лучшей стала Софья Акатьева (249,74 балла). Второе место заняла Камила Валиева (247,32 балла), однако из-за ее дисквалификации Туктамышева поднялась на вторую ступень пьедестала.

После этого Елизавета взяла паузу в карьере. Официально она не объявляла об уходе, но в официальных соревнованиях больше не участвовала.

Ранее Туктамышева призналась, что верит в возвращение Камилы Валиевой.

