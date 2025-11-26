Легенда «Спартака» Бубнов поставил ЦСКА пятерку за поражение от красно-белых

Эксперт Бубнов поставил пятерку ЦСКА за проигранный матч со «Спартаком» в РПЛ

Бывший защитник «Спартака», футбольный эксперт Александр Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу» поставил «пятерку» московскому ЦСКА после поражения от красно-белых в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

По подсчетам Бубнова, ЦСКА за игру выполнил 810 технико-тактических действий при 24% брака. Оценку «единица» получили два футболиста: Матия Попович (49% ТТД при 45% брака) и Тамерлан Мусаев (41% ТТД при 63% брака).

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена», завершилась с результатом 1:0 в пользу «Спартака». Единственный гол оформил Игорь Дмитриев. В турнирной таблице национального первенства «Спартак» располагается на шестой строчке, набрав 28 баллов. ЦСКА имеет в активе 33 очка и идет на третьем месте в таблица, имея равное количество очков с петербургским «Зенитом».

В следующем матче РПЛ «Спартак» 29 ноября на выезде сыграет с калининградской «Балтикой», встреча начнется в 19:30 по московскому времени. Армейский клуб в тот же день примет на своем стадионе «Оренбург», стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.

