Ветеран «Зенита» дал совет ЦСКА

Бывший полузащитник «Зенита» Константин Лепехин заявил, что московскому ЦСКА нужен забивной форвард, передает Vprognoze.ru.

«Не нужно разделять, столб ЦСКА нужен или не столб. Будет как Дзюба, можно играть и длинными передачами. Будет небольшой нападающий, то будут играть комбинационно. Главное ЦСКА — найти забивного форварда», — сказал Лепехин.

В матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА уступил московскому «Спартаку». Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена», завершилась с результатом 0:1. Единственный гол оформил Игорь Дмитриев.

В турнирной таблице национального первенства «Спартак» располагается на шестой строчке, набрав 28 баллов. ЦСКА имеет в активе 33 очка и делит лидерство с «Краснодаром», в активе которого такое же количество баллов.

В следующем матче РПЛ «Спартак» 29 ноября на выезде сыграет с калининградской «Балтикой», встреча начнется в 19:30 по московскому времени. Армейский клуб в тот же день примет на своем стадионе «Оренбург», стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.

