«Огромная утрата»: в РПЛ выразили соболезнования в связи с уходом Симоняна

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев выразил соболезнования в связи с уходом легендарного футболиста и тренера Никиты Симоняна, его слова приводит пресс-служба РПЛ.

«Уход Никиты Павловича Симоняна — огромная утрата для всего российского футбола. Его значимость для нашей игры невозможно описать парой слов. Никита Павлович был героем нашего футбола — кумиром советских мальчишек и примером для подражания тех, кто родился уже в совсем другую эпоху», — заявил президент лиги.

10 октября 2025 года президент России Владимир Путин наградил бывшего футболиста званием Героя Труда. Симонян получил это почетное звание за выдающиеся достижения перед страной и вклад в развитие и популяризацию футбола в России.

За свою карьеру Никита Симонян четыре раза выигрывал чемпионат СССР со «Спартаком», забив рекордные 160 голов за клуб. Вместе с советской сборной он стал олимпийским чемпионом. Профессиональную карьеру Симонян завершил в 1959 году.

