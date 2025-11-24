«Спартак» назвал одну из трибун стадиона в честь Симоняна

«Спартак» назвал одну из трибун «Лукойл Арены» в честь Никиты Симоняна

Московский «Спартак» официально объявил в своем Telegram-канале о переименовании трибуны А на «Лукойл Арене» в трибуну имени Никиты Симоняна.

«Трибуна «А» имени Никиты Павловича Симоняна. Навсегда рядом с родным клубом», — указано в сообщении.

Три другие трибуны арены уже носят имена легенд «Спартака»: братьев Старостиных, Игоря Нетто и Федора Черенкова.

Симоняна не стало вечером 23 ноября, ему было 99 лет. Согласно словам Союза ветеранов футбола России Александра Мирзояна, легенду футбола госпитализировали 20 числа из-за плохого самочувствия, три дня он оставался в больнице.

10 октября 2025 года президент России Владимир Путин наградил бывшего футболиста званием Героя Труда. Симонян получил это почетное звание за выдающиеся достижения перед страной и вклад в развитие и популяризацию футбола в России.

За свою карьеру Никита Симонян четыре раза выигрывал чемпионат СССР со «Спартаком», забив рекордные 160 голов за клуб. Вместе с советской сборной он стал олимпийским чемпионом. Профессиональную карьеру Симонян завершил в 1959 году.

Ранее в РПЛ выразили соболезнования в связи с уходом Симоняна.