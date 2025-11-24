«Ты не можешь опозориться»: боец Царукян рассказал, кто дал ему мотивацию выиграть

Боец UFC Царукян: когда в углу есть такой человек, как Хамзат, он дает мотивацию

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Арман Царукян рассказал о роли Хамзата Чимаева в его победе над Дэном Хукером. Его слова приводит YouTube-канал UFC Eurasia.

«Когда у тебя в углу есть такой человек, как Хамзат, он тебе дает мотивацию и уверенность. Когда есть близкий человек рядом, ты не можешь опозориться, не можешь сдаться», — заявил

Поединок закончился во втором раунде, когда Царукян провел Хукеру решающий удушающий прием. Бой носил претендентский статус — следующим соперником россиянина должен стать действующий чемпион в легком весе Илия Топурия.

До этого боя в последний раз Царукян выходил в октагон в апреле 2024 года на турнире UFC 300 против представителя Бразилии Чарльза Оливейры. Поединок завершился победой российского бойца раздельным решением судей.

Во время турнира UFC произошел конфликт между Хамзатом Чимаевым и ирландцем Ианом Гарри. Бойцы едва не подрались за кулисами, но конфликт был вовремя остановлен. Чимаев резко отреагировал на поведение Гарри после его победы над американцем Белалом Мухаммадом.

Ранее Чимаев объяснил конфликт за кулисами UFC желанием Гарии похайпить.