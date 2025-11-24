На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Ты не можешь опозориться»: боец Царукян рассказал, кто дал ему мотивацию выиграть

Боец UFC Царукян: когда в углу есть такой человек, как Хамзат, он дает мотивацию
true
true
true
close
Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports/Reuters

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Арман Царукян рассказал о роли Хамзата Чимаева в его победе над Дэном Хукером. Его слова приводит YouTube-канал UFC Eurasia.

«Когда у тебя в углу есть такой человек, как Хамзат, он тебе дает мотивацию и уверенность. Когда есть близкий человек рядом, ты не можешь опозориться, не можешь сдаться», — заявил

Поединок закончился во втором раунде, когда Царукян провел Хукеру решающий удушающий прием. Бой носил претендентский статус — следующим соперником россиянина должен стать действующий чемпион в легком весе Илия Топурия.

До этого боя в последний раз Царукян выходил в октагон в апреле 2024 года на турнире UFC 300 против представителя Бразилии Чарльза Оливейры. Поединок завершился победой российского бойца раздельным решением судей.

Во время турнира UFC произошел конфликт между Хамзатом Чимаевым и ирландцем Ианом Гарри. Бойцы едва не подрались за кулисами, но конфликт был вовремя остановлен. Чимаев резко отреагировал на поведение Гарри после его победы над американцем Белалом Мухаммадом.

Ранее Чимаев объяснил конфликт за кулисами UFC желанием Гарии похайпить.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами