«Пришел туда похайпить»: российский чемпион объяснил конфликт за кулисами UFC

Чимаев о бойце Гэрри: если хочешь проявить уважение, прикоснись с уважением
Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе Хамзат Чимаев объяснил, что конфликт с бойцом Иэном Гэрри, произошедший за кулисами турнира UFC Fight Night 265, начался после похлопывания его по спине, передает Athlon Sports.

«Не бей никого сзади. Он подошел, начал хлопать меня по спине. Если хочешь проявить уважение, прикоснись к человеку с уважением. Он пришел туда похайпить. Пытается быть Конором, но никогда не будет Конором», — заявил российский боец.

Бойцы едва не подрались за кулисами, но конфликт был вовремя остановлен. Чимаев находился в угоне своего соотечественника Армана Царукяна.

Иан Гарри одержал победу по единогласному решению судей, в то время как в главном бою вечера Царукян успешно провел удушающий прием против новозеландца Дэна Хукера во втором раунде.

Чимаев — российский боец, представляющий ОАЭ. В ночь на 17 августа он одержал победу южноафриканцем Дрикусом дю Плесси и завоевал титул чемпиона UFC в среднем весе. Бой на турнире промоушена под номером 319 продлился все пять раундов, которые были заявлены судьями, и завершился победой Чимаева единогласным решением судей, оценки по запискам — 50-44, 50-44, 50-44. В этом бою он завоевал титул чемпиона UFC в среднем весе.

Ранее ирландский боец Гэрри назвал поведение Чимаева детским.

