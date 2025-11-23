На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, лишится ли «Зенит» иностранного форварда

Нападающий петербургского «Зенита» аргентинец Лусиано Гонду не собирается покидать команду в ближайшее трансферное окно, даже несмотря на то, что имеет мало игрового времени. Об этом сообщает Legalbet со ссылкой на инсайдерскую информацию журналиста издания Анара Ибрагимова.

«24-летний нападающий с пониманием относится к тому, что стал реже попадать в стартовый состав сине-бело-голубых. Внутри команды также считают, что аргентинец без раздражения воспринимает недостаток игрового времени. Лусиано готов продолжить работать в «Зените» и потому не рассматривает варианты с переходом в «Ривер Плейт» или в московский ЦСКА», — говорится в сообщении.

Гонду перешел в «Зенит» в августе 2024 года. В текущем сезоне он провел за команду 408 минут в 16 турах Российской премьер-лиги (РПЛ) и не отметился результативными действиями. Его действующий контракт с петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2028 года. Авторитетный специализированный портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €10 млн.

Ранее «Зенит» одержал победу над «Пари НН».

