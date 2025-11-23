«Зенит» обыграл «Пари НН» в матче РПЛ

Петербургский «Зенит» обыграл нижегородский «Пари НН» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая прошла в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 2:0.

На 48-й минуте счет в матче открыл футболист «Зенита» Максим Глушенков. Через 20 минут Вендел удвоил преимущество гостей, установив окончательный счет матча.

В турнирной таблице РПЛ «Зенит» идет на первом месте, опережая московский ЦСКА и «Краснодар» по дополнительным показателям. В активе «Зенита» 33 очка. «Пари НН» занимает последнее место, набрав восемь баллов.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Российские игроки пропустили чемпионат Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке на мундиаль 2026 года.

