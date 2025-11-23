«Краснодар» возглавил турнирную таблицу РПЛ после матча с «Локомотивом»

В матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) московский «Локомотив» сыграл вничью с «Краснодаром».

Встреча, которая прошла в Москве, завершилась со счетом 1:1.

На 11-й минуте матче Александр Руденко вывел «Локомотив» вперед. Через пять минут Дуглас Аугусто сравнял счет.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию встречи.

В турнирной таблице чемпионата России «Краснодар» занимает первое место, набрав 34 очка. «Локомотив» идет на четвертом месте, имея в активе 31 балл.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Российские игроки пропустили чемпионат Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке на мундиаль 2026 года.

Ранее сообщалось о том, что Россия готова провести крупный международный турнир по футболу.